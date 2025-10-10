Quatro provas de que Odete Roitman pode ter forjado a própria morte em 'Vale Tudo'

As teorias sobre o assassinato de Odete Roitman (Debora Bloch) correm soltas nas redes sociais enquanto, em Vale Tudo, o delegado Mauro (Cláudio Jaborandy) conduz as investigações com os cinco principais suspeitos do crime. Mas e se Odete não estiver realmente morta?

Uma das principais teorias que circulam nas redes sociais defende que a vilã teria forjado a própria morte para conseguir sair do Brasil e se ver livre de todos os que queriam matá-la. Nesta hipótese, a bilionária seria quem dá a famosa "banana" enquanto foge do País, cena originalmente protagonizada por Marco Aurélio (Reginaldo Faria) em 1988. Veja quatro evidências que sustentam a teoria.

A atuação do delegado

Assim que chega à cena do crime, Mauro avisa que é preciso agilizar a remoção do corpo, pois estaria recebendo ligações do Secretário de Segurança do Rio de Janeiro pedindo pressa. Ao longo de vários capítulos da novela, Odete ressalta que é próxima ao Secretário. Muitos acreditam que toda a armação possa ter sido combinada com ele, e que a própria investigação não passe de um tipo de "cortina de fumaça".