Padre de SC dá resposta afiada a fãs de 'Vale Tudo' que pedem orações por Odete Roitman

A morte de Odete Roitman (Debora Bloch) em Vale Tudo impactou até os fiéis de Chapecó, em Santa Catarina: o padre Cleber Pagliochi negou pedidos de orações pela alma da vilã do folhetim. "Queridos irmãos e irmãs, diante das inúmeras mensagens que venho recebendo, informo que não estarei atendendo pedidos de oração pela Odete Roitman", explicou, através de um comunicado feito em suas redes sociais nessa quinta-feira, 9.

Com bom humor, o religioso alfinetou os fiéis que procuraram sua ajuda para "rezar pela alma" de Odete: "Trata-se de uma personagem de novela e, por mais marcante que seja a memória popular, a oração cristã deve sempre se dirigir a pessoas reais e a situações concretas de nossa vida e fé." "Sigamos rezando pelos que sofrem, pelos que lutam, pelos que precisam de consolo e esperança - e também para que a ficção nunca substitua a compaixão verdadeira que nasce do Evangelho. Com gratidão, bom humor e fé, Pe. Cleber Pagliochi", completou.

Entenda a morte de Odete Roitman