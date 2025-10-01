SplashUOL
Morre John Lodge, músico da banda de rock Moody Blues, aos 82 anos

São Paulo, 10

John Lodge, membro da banda de rock Moody Blues, morreu nesta sexta-feira, 10, aos 82 anos de idade.

A notícia foi compartilhada pela família do cantor e baixista na página oficial do grupo no Facebook. A nota não revela a causa da morte.

"É com a mais profunda tristeza que temos que anunciar que John Lodge, nosso querido marido, pai, avô, sogro e irmão, foi repentinamente tirado de nós", diz o comunicado.

Justin Hawyard, cantor da banda, também se despediu de Lodge no Instagram. "Tenho tantas memórias de fazermos música juntos. Minhas sinceras condolências à sua querida mulher e família."

John Lodge entrou para o Moody Blues em 1966, substituindo Clint Warwick, baixista fundador. Ele participou dos trabalhos mais conhecidos da banda como Days of Future Passed, In Search of the Lost child e December.

Além da mulher, ele deixa dois filhos, Emily e Kristian.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais

