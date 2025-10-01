Marisa Monte lança música inédita, poucos dias antes de iniciar nova turnê

Em material distribuído para a imprensa, a cantora falou sobre como Sua Onda surgiu. "Nasceu de frente para o mar, no ano passado, no sul da Bahia. Nesta turnê do Phonica, eu queria ter algo inédito e escolhi essa canção para realizar o antigo desejo de trabalhar mais uma vez com meu amigo Gustavo Santaolalla".

A nova faixa, aliás, já traz o que deve ser a sonoridade da turnê Phonica, já que conta com participação da Budapest Scoring Orchestra nas cordas, regida pelo maestro Péter Illeényi.

A turnê Phonica - Marisa Monte & Orquestra Ao Vivo vai estrear em Belo Horizonte, no próximo dia 18/10, com apresentação também no dia 19. Ela vai trazer canções de Marisa com tratamento sinfônico. Os arranjos serão do maestro brasileiro André Bachur.

Em um vídeo postado nas redes sociais, Marisa disse que a turnê também é uma "revisão de sua carreira". "Estou muito feliz de poder ampliar meu repertório", disse a cantora.

Phonica - Marisa Monte & Orquestra Ao Vivo também vai passar por Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Brasília e Porto Alegre. Os ingressos estão à venda pela Tickets For Fun.

Veja quanto custam os ingressos para a turnê de Marisa Monte: