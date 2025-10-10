'Maior susto da minha vida', diz Mileide Mihaile sobre retirada de tumor do filho

Mileide Mihaile relembrou o momento de tensão vivido durante a cirurgia de Yudhy Lima, seu filho com Wesley Safadão. O adolescente, de 14 anos, precisou retirar um tumor no cérebro no fim de setembro e está se recuperando bem.

"Foi o maior susto da minha vida. Qualquer mãe sente vontade de se colocar no lugar, e, se pudesse, ele jamais passaria por isso", declarou a dançarina em entrevista ao Gshow.

A possibilidade de perder o filho fez Mileide repensar a forma de encarar a vida. Agora, segundo ela, o foco é viver de maneira mais leve e presente. "Minha mentalidade mudou do dia para a noite", contou.