Lexa e Ricardo Vianna se casam no Rio

A cantora Lexa e o ator Ricardo Vianna se casaram nesta sexta-feira, 10, em uma cerimônia realizada no Rio de Janeiro. A artista compartilhou fotos com o vestido de noiva em seu perfil no Instagram, e escreveu: "Pronta para casar com o amor da minha vida." O look é assinado pelo estilista Israel Valentim.

O casal escolheu realizar a união na Casa do Alto, uma mansão no Alto da Boa Vista, Rio de Janeiro, na tarde desta sexta-feira.

Além de familiares dos noivos, amigos como Tati Machado e Bruno Monteiro, Bruna Griphao, Pocah, Marcello Melo Jr., Teo Teló e Gabi Luthai compareceram à cerimônia.