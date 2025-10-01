Ingrid Guimarães revela que já demitiu equipe inteira por machismo

A atriz Ingrid Guimarães desabafou sobre um episódio de misoginia que ocorreu recentemente em um set de filmagens, e que, por isso, precisou demitir a equipe. "A minha vida é enfrentar macho no cinema brasileiro", relatou durante sua ida ao podcast Pé no Sofá, publicado nessa quinta-feira, 9.

"Vivi há pouco tempo uma situação de misoginia no set. [Mesmo] com mulheres no comando [...] Na última [situação], a gente demitiu todo mundo. Porque se você deixa passar, se você ficar com medo, a pessoa repete."

"Todas as mulheres com as quais trabalhei eu vi sofrendo algum tipo de misoginia. Todas, sem exceção", comentou a atriz.