César Tralli encontra cartas da adolescência guardadas pela mãe que morreu há 3 anos

César Tralli contou nas redes sociais nessa quinta-feira, 9, que encontrou uma pasta com cartas escritas por ele à mão na adolescência. Os registros foram guardados por sua mãe, Edna, que morreu há três anos em um acidente aéreo.

"Estava mexendo nas coisas da minha mãe e encontrei essa pastinha. Fiquei muito emocionado", disse. Segundo o jornalista, o material reúne as cartas que ele escreveu para os pais e o irmão durante o período em que foi bolsista em Londres, na Inglaterra.

"Memórias que valem por uma vida inteira", destacou. "Dona Edna guardou tudo! Tudo! E também todas as outras cartas e bilhetes de momentos futuros e decisivos pra mim e pra minha família."