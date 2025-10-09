Sem graça, noivo de Taylor Swift comenta música sobre suas partes íntimas

O irmão, no entanto, não deu trégua. "Mas não é só sobre você, sabe? É [sobre] um apêndice", provocou Jason, deixando Travis ainda mais envergonhado. "'Árvore de sequoia, não é difícil de ver'... Sequoia é uma palavra generosa, eu acho."

"Acho que se alguém escrevesse uma música sobre mim, seria tipo 'bordo japonês', sabe? 'Às vezes você consegue ver'", seguiu Jason, arrancando risadas de Travis. Eventualmente, o cunhado de Swift deixou a zueira para trás para elogiar a canção. "Mas a música é ótima, a batida é fantástica. É bem o que gosto, então, parabéns, é uma ótima música."

Swift é conhecida por falar honestamente de sua vida amorosa em suas músicas e isso não mudou em The Life of a Showgirl. O disco conta com várias referências a Travis, que é citado em faixas como The Fate of Ophelia, Elizabeth Taylor e Wi$h Li$t.

Lançado no último dia 3, The Life of a Showgirl é o 12º trabalho de estúdio de Swift. Em sua estreia, o álbum quebrou o recorde de disco mais ouvido em um único dia no Spotify, uma marca que foi alcançada em apenas 11 horas.