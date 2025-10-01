Scarlett Johansson pode ser vilã em live-action de 'Enrolados'

O remake em live-action de Enrolados, animação de 2010, está novamente sendo desenvolvido na Disney. Paralisado em abril após o fracasso nas bilheterias da nova versão de A Branca de Neve, o longa está avançando no estúdio, com Scarlett Johansson (Jurassic World: Recomeço) sendo cotada para viver Mãe Gothel, mãe adotiva de Rapunzel e principal vilã do filme.

Mesmo após o quase cancelamento do filme, Michael Gracey (Better Man - A História de Robbie Williams) segue ligado à direção de Enrolados, que terá roteiro assinado por Jennifer Kaytin Robinson (Justiceiras).

Segundo o Deadline, grande veículo especializado em cinema dos Estados Unidos, apesar de voltar a ser desenvolvido, Enrolados ainda não foi oficialmente autorizado pela Disney.