O Nazareno Experience: Exposição imersiva em SP transportará público para os tempos de Jesus

São Paulo

Uma exposição imersiva em São Paulo promete levar os seus visitantes aos tempos de Jesus. Inédita no Brasil, a mostra O Nazareno Experience começa uma temporada no dia 16 de outubro utilizando tecnologia para recriar a antiga Judeia de dois mil anos atrás.

Criada pela produtora norte-americana Alpine Artists, a exposição desembarca no Brasil após alcançar grande sucesso nos Estados Unidos. O projeto reconstrói, com recursos de som, vídeo e iluminação e com cenários interativos, episódios marcantes da vida de Cristo, desde o nascimento, passando pelos milagres, pela Santa Ceia e indo até a ressurreição.

Um dos pontos de destaques da exposição é a utilização de realidade virtual aliada à inteligência artificial, que permitem aos visitantes uma conversa direta com Pôncio Pilatos, o governador romano que presidiu o julgamento de Jesus.

O Nazareno Experience fica em cartaz de 16 de outubro até o dia 29 de dezembro, no Gymnasium Visualfarm (Praça Olavo Bilac, 38, São Paulo/SP), primeiro laboratório de artes visuais da América Latina e palco de outras exposições interativas, como a dedicada a Leonardo da Vinci. A visitação acontece de quinta a segunda, com sessões a cada 30 minutos. Os ingressos custam a partir de R$ 30, pelo site da atração.

