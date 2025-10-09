'Muita parceria e intimidade', diz Malu Galli sobre relação com Debora Bloch em 'Vale Tudo'

Na reta final de Vale Tudo, a personagem Celina, vivida por Malu Galli, é uma das suspeitas na morte de Odete Roitman (Debora Bloch). Apesar da relação conturbada na trama, as atrizes vivem uma amizade com muita parceria fora das telas.

"Já fizemos melhores amigas e irmãs em Sete Vidas, em 2015. Temos muita parceria e intimidade, o que ajuda muito", conta Malu em entrevista para a Quem, publicada nesta quinta-feira, 9.

Sobre sua intimidade com Debora Bloch, complementa: "Fizemos bons trabalhos juntas e agora fizemos irmãs em uma relação disfuncional."