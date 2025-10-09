'Monstro': Criador explica por que série de Luigi Mangione não foi adiante

Segundo ele, este foi o caso de Mangione. "Antes de Ed Gein, escrevemos três episódios da história de Luigi Mangione. Mas os pais dele não estavam falando, e o julgamento não está acontecendo. Ao mesmo tempo, estávamos trabalhando em Ed, e quanto mais nos aprofundávamos, mais percebíamos que era essa a história. Não conseguia encontrar nada para escrever sobre Luigi a não ser ganância corporativa. Essa é uma ideia, mas é sempre um processo."

Próxima temporada será sobre Lizzie Borden

Com Ed Gein no ar, Murphy já deu início às filmagens de Lizzie Borden, que terá Ella Beatty (Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria) no papel principal.

"Foi fascinante escrever porque não são apenas os crimes de Lizzie Borden, é o fato de ela ser uma das raras mulheres na história a se safar", explica o produtor. As filmagens começaram na última segunda-feira, 6.

"Ela foi absolvida uma hora depois [do início do julgamento], por um júri todo formado por homens com o dobro da idade dela. E eles a consideraram inocente porque disseram que mulheres não sentiam ódio. Que uma mulher não faria aquilo", compartilha, ao explicar por que a história dela foi escolhida.

"Acho que mulheres de todo o mundo vão assistir e se identificar, se não com o crime, com as consequências. Lizzie saiu impune e fez coisas incríveis por mulheres, trabalhou no movimento das sufragistas e muito mais. Estamos tentando encontrar a temporada pós-Lizzie, olhando para algo contemporâneo, mas ainda é cedo. Terei que esperar mais seis meses."