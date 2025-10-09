Jennifer Aniston rebate críticas por não ter filhos: 20 anos tentando formar uma família

Jennifer Aniston falou sobre os boatos de que ela escolheu não ser mãe para priorizar sua carreira como atriz e afirmou que passou 20 anos tentando engravidar.

Em 2022, ela já havia falado sobre o assunto e revelado que passou por um tratamento de FIV (fertilização in vitro).

"As pessoas não sabiam da minha história, nem do que eu vinha enfrentando nos últimos 20 anos tentando formar uma família , porque eu não saia por aí contando meus problemas médicos. Isso não é da conta de ninguém. Mas chega um ponto em que você não consegue mais ignorar", disse à Harper's Bazaar britânica.