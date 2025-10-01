Gracyanne Barbosa volta aos treinos com perna imobilizada: Fazendo o que é possível

Gracyanne Barbosa, que segue em recuperação após uma cirurgia no joelho, voltou à academia. Nesta quarta-feira, 8, a influenciadora fitness compartilhou nas redes sociais vídeos de seu treino de musculação adaptado, ainda com a perna imobilizada.

"E aos poucos vou fazendo o que é possível", escreveu Gracyanne, que realizou exercícios para os membros superiores e até abdominais.

Nesta quinta-feira, 9, ela mostrou que continua com as sessões de fisioterapia e contou estar usando um novo imobilizador para ter mais segurança durante os treinos.