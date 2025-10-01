Filha de Dennis DJ defende pai em polêmica com Bárbara Falcão: Só a pontinha do iceberg

"Esse vídeo aconteceu infelizmente no aniversário de 6 anos do meu irmão, do lado de fora da casa de festas. Ela agrediu verbalmente a mim e pessoas da minha família. Eu acho que por aí já conseguimos medir o que está acontecendo e o quanto é seguro ou não deixar um menor 100% nos cuidados dessa pessoa."

Segundo a streamer, Bárbara não está impedida de ver o filho, e as acusações de agressão contra o DJ seriam antigas, arquivadas em 2022. "Isso é só a pontinha do iceberg do que vem acontecendo há sete meses ou muito mais, há anos. Eu não quero expor mais, porque tudo tem provas. Não queria expor porque tem uma pessoa que não merece isso, que é uma criança de 6 anos, que não merece mesmo ser exposta ao ridículo."

Entenda o caso

A cantora e dançarina Bárbara Falcão publicou um vídeo em seu perfil no Instagram nesta quinta-feira, 9, acusando o ex-marido, Dennis DJ, de agressão física, psicológica e patrimonial.

"Eu falo de violência psicológica, violência física, violência patrimonial, violência moral. Eu falo de violência sexual, eu falo de violência psicológica e todas essas violências e abusos eu conheci dentro do meu relacionamento de 14 anos com o Dennison", afirma. Nos Stories, ela chegou a publicar algumas imagens com marcas em seu braço, supostamente feitas pelo músico.

A acusação vem em meio a uma disputa judicial travada por Dennis e Bárbara, que ganhou novos desdobramentos em abril deste ano, quando ele conseguiu a guarda do filho. Os dois se separaram em 2021, e disputam desde então a guarda da criança.