Conheça 'Sátántangó', o único livro do vencedor do Nobel 2025 lançado no Brasil

Única obra de László Krasznahorkai publicada no Brasil, Sátántangó foi lançado pela Companhia das Letras. O romance, que marcou a estreia do escritor húngaro, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura 2025, saiu originalmente em 1985 e chegou ao País em tradução direta do húngaro feita por Paulo Schiller.

A estreia de Krasznahorkai foi elogiada pela Academia Sueca, que o descreveu como autor de "uma obra convincente e visionária que, em meio ao terror apocalíptico, reafirma o poder da arte". O romance recebeu em 2013 o prêmio de melhor livro traduzido para o inglês.

A história se passa em uma aldeia rural em constante chuva e acompanha a chegada de um homem misterioso, que pode ser um profeta, um vigarista ou o próprio demônio, a um povoado em ruínas. Entre os moradores estão camponeses esfarrapados, um médico alcoólatra que observa os vizinhos, jovens perdidas em um moinho destruído e uma garota com deficiência.