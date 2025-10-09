Brasil leva 'Comigo Ninguém Pode' para Bienal de Veneza

O olhar do Brasil no mundo

Expoentes da arte e com exposições que ganharam o mundo, as artistas celebram a possibilidade de representar o Brasil refletindo um novo momento do País em escala global.

"Tenho prática como professora há muitos anos, e a gente vai vendo a situação política ir mudando, inclusive a geopolítica internacional", recorda Rosana, que deseja ir além do nicho das artes visuais. "Qual é o lugar da arte numa sociedade como o Brasil, nesse momento, como o Brasil se coloca? Ocupar um pavilhão brasileiro na Bienal mais antiga do mundo vai além também de só mostrar os trabalhos. Ao pensar o pavilhão por tudo o que ele significa dentro de uma produção internacional, uma produção que olha para si mesma, penso que a gente pode romper essa fronteira. Acho que pensar um pouco além só dessa produção vai ser um desafio incrível."

Já Adriana ressalta que se trata de um momento de pensar o diálogo, algo não muito comum no campo artístico. "É pensar como habitar uma mesma casa a partir de diferenças. As artes plásticas são moldadas por uma produção sempre muito individual, muito centrada na produção própria de cada um, na sua própria linguagem. Então, como é que é estabelecer um diálogo dentro disso, de poder existir esse lugar de troca?"

Ela recorda a experiência que teve neste sentido durante a mostra Entre os Vossos Dentes, em Lisboa, com a portuguesa Paula Rego. "Eu vi a potência de juntar obras, vi como a minha obra ficou muito mais potente em relação à obra da Paula e vice-versa, como, por um momento da exposição, ninguém falava de um artista ou de outro, mas falava sim do diálogo, do encontro. A minha maior alegria e expectativa é poder dividir esse lugar, poder estabelecer esse diálogo com Rosana, mediado por Diane, e construir algo mais potente do que a gente mesmo, do que se a gente estivesse isolado dentro do nosso próprio quadrado, digamos assim."

Quanto a expectativas, sobretudo em relação à recepção do público internacional, as três se mostram animadas com as possibilidades. "A gente quer entrar com o pé na porta, a gente quer que todo mundo fique de queixo caído. A verdade é essa", confessa Adriana. "Uma característica que eu acho que é da minha obra e da Rosana também, é que a gente sempre usou uma coisa característica muito do Brasil. Comigo Ninguém Pode vem carregado de um sentido de veneno, mas também de cura. Comigo Ninguém Pode não deve ser uma coisa que afasta, deve ser uma coisa que aproxima, estabelece um espaço sagrado também de cura", reflete a artista carioca.