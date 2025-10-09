Angolana Ana Paula Tavares vence Prêmio Camões 2025

Os destaques das obras de Ana Paula, segundo o júri, foram sua "fecunda e coerente trajetória de criação estética" e a "resgate de dignidade da poesia". "Com a dicção do seu lirismo sem concessões evasivas e com os livres compromissos da produção em crônica e em ficção narrativa, a obra de Ana Paula Tavares ganha também relevante dimensão antropológica em perspectiva histórica", diz também, em comunicado.

O júri é formado por José Carlos Seabra Pereira, da Universidade de Coimbra, Ana Mafalda Leite, da Universidade de Lisboa; Francisco Noa, da Universidade Eduardo Mondlane em Moçambique; Lucia Santaella, da PUC-SP, Arno Wehling, membro da Academia Brasileira de Letras, e o escritor e crítico literário Lopito Feijó, de Angola.

A Ministra da Cultura Margareth Menezes também parabenizou a poeta: "Premiar a Ana Paula Tavares é celebrar a força e a beleza da literatura lusófona. Sua poesia, tecida de memória, resistência e afeto, revela a potência das vozes africanas e femininas que enriquecem os patrimônios culturais. Reconhecemos sua obra como laços profundos que unem Brasil, Angola e todos os países da lusofonia pela arte, pela palavra e pela história compartilhada."

Quem é Ana Paula Tavares?

Nascida em Huíla, uma província angolana, em 1952, Ana Paula iniciou sua graduação em história na Faculdade de Letras do Lubango. O curso foi concluído na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, em 1992, quando a escritora logo engrenou em um mestrado sobre Literaturas Africanas.

Em seguida, concluiu seu doutorado em antropologia na Universidade Nova de Lisboa e atualmente leciona na Universidade Católica de Lisboa.