Richard Ashcroft, ex-The Verve, abrirá shows do Oasis no Brasil

Richard Ashcroft, ex-membro da banda The Verve, irá abrir os shows do Oasis no Brasil. O britânico de 54 anos começou sua carreira solo em 2009.

O Oasis se apresenta no MorumBIS, em São Paulo, nos dias 22 e 23 de novembro. Os ingressos para as duas datas já estão esgotados.

Quinze anos após o fim das apresentações, os irmãos Liam e Noel Gallagher retornaram aos palcos em 4 de julho com a famosa banda britânica Oasis.