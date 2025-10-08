Por que o clipe de Beyoncé e Alicia Kiss gravado no Rio há 15 anos nunca foi lançado?

Beyoncé e Alicia Keys gravaram um videoclipe da canção Put It in a Love Song no Rio de Janeiro em 2010. As imagens com as cantoras foram registradas em uma favela carioca, entretanto, o clipe nunca foi lançado. E o motivo foi esclarecido pelo pai e ex-empresário de Beyoncé Mathew Knowles em entrevista ao apresentador Carlos King, divulgada nesta terça-feira, 7. Ele afirmou que o material nunca foi lançado devido a problemas ocorridos durante as filmagens na Favela Santa Marta, na zona sul da capital fluminense.

Segundo Knowles, houve um impasse com criminosos locais e a produção precisou ser interrompida. "A Sony não tinha pagado os bandidos, e as duas tiveram que sair de lá de helicóptero", contou. Na época, Knowles ainda gerenciava a carreira de Beyoncé.

O Estadão entrou em contato com a Sony Music Brasil, que informou que não irá se pronunciar sobre o assunto.