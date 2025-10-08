Paulo Betti alfineta Cássia Kis em vídeo sobre teorias do assassinato de Odete Roitman

Paulo Betti e Dadá Coelho entraram na onda do mistério em torno da morte de Odete Roitman (Debora Bloch) no remake de "Vale Tudo".

O que aconteceu

Casal compartilhou um vídeo nas redes sociais, na segunda-feira (6), no qual comentou de forma descontraída o capítulo exibido pela Globo.

Durante a conversa, Dadá perguntou ao marido quem ele achava que havia matado Odete. Betti respondeu com ironia: "A Cássia Kis". A menção faz referência à versão original da trama, exibida em 1988, quando a assassina foi revelada como Leila, personagem então vivida por Cássia, papel que agora pertence a Carolina Dieckmmann.