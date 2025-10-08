SplashUOL
Paulo Betti alfineta Cássia Kis em vídeo sobre teorias do assassinato de Odete Roitman

São Paulo
Paulo Betti alfineta Cássia Kis em vídeo
Paulo Betti alfineta Cássia Kis em vídeo Imagem: Reprodução/Instagram/Gabriel Rangel/AgNews

Paulo Betti e Dadá Coelho entraram na onda do mistério em torno da morte de Odete Roitman (Debora Bloch) no remake de "Vale Tudo".

O que aconteceu

Casal compartilhou um vídeo nas redes sociais, na segunda-feira (6), no qual comentou de forma descontraída o capítulo exibido pela Globo.

Durante a conversa, Dadá perguntou ao marido quem ele achava que havia matado Odete. Betti respondeu com ironia: "A Cássia Kis". A menção faz referência à versão original da trama, exibida em 1988, quando a assassina foi revelada como Leila, personagem então vivida por Cássia, papel que agora pertence a Carolina Dieckmmann.

O ator ainda brincou com o passado político da colega de profissão. "Ela pode voltar num crossover, como chamam. Sai da frente de um quartel vestida com a bandeira do Brasil", disse, entre risadas, ao lado da esposa.

O casal também especulou sobre outros possíveis culpados pela morte da empresária. Dadá apostou em Celina (Malu Galli), enquanto Paulo mencionou nomes como César (Cauã Reymond) e Esteban (Caco Ciocler). Em tom de brincadeira, Dadá chegou a dizer que o personagem de Ciocler poderia até "ser asfixiado com aquela gola rolê".

Além das teorias sobre o crime, os dois comentaram detalhes dos figurinos da novela. Betti ironizou as roupas usadas por Alexandre Nero, intérprete de Marco Aurélio: "Aquela camisa foi costurada no corpo, não dá nem para abotoar", disse, arrancando risadas da parceira.

