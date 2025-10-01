Iza diz estar muito feliz após término com Yuri Lima

A cantora Iza se manifestou pela primeira vez nesta terça-feira, 7, após confirmar o término com Yuri Lima. A artista compareceu à exibição de O Agente Secreto no Rio de Janeiro, durante o Festival do Rio, e compartilhou seus sentimentos.

"Estou muito feliz, estou bem", declarou ao Gshow. Ela também disse que não deseja detalhar o término. "Eu queria muito falar sobre trabalho, se fosse possível não falar da minha vida pessoal. Acho que o que precisava ser dito, já foi dito", finalizou.

O término foi confirmado para a revista Quem, por meio de nota. "Iza e Yuri Lima não formam mais um casal. A separação aconteceu de forma respeitosa e amigável. Ambos seguem comprometidos com o amor, o cuidado e a criação da filha Nala, sempre com carinho, parceria e responsabilidade", informou a assessoria.