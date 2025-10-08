George Clooney revela '14 Homens e um Segredo' foi aprovado pela Warner

Uma boa notícia para os amantes de filme de assalto: George Clooney, protagonista da franquia "Onze Homens e um Segredo", revelou hoje que o orçamento para Catorze Homens e um Segredo foi oficialmente aprovado pelo estúdio e que as filmagens devem começar na segunda metade de 2026.

"Nosso orçamento acabou de ser aprovado pela Warner Bros. e agora estamos tentando nos organizar", disse Clooney, que também trabalha como produtor-executivo da franquia, à E! News. "Agora é só uma questão de calendário, então só precisamos marcar uma data de início. Provavelmente começaremos [as filmagens] em nove ou dez meses."

O ator revelou ainda que outros rostos conhecidos da franquia, como Julia Roberts, Brad Pitt, Matt Damon e Don Cheadle devem retornar para a nova sequência. "Todos ainda são bons amigos. Então, a chance de trabalharmos juntos é divertida."