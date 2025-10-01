Gene Simmons sofre acidente após desmaiar enquanto dirigia

Gene Simmons, vocalista da banda Kiss, bateu seu carro em outro veículo estacionado em Malibu, na Califórnia, Estados Unidos.

Segundo a TMZ, o artista bateu seu Lincoln Navigator na terça-feira, 7. À polícia, ele afirmou que desmaiou enquanto conduzia o veículo.

Sua mulher, Shannon, confirmou a versão do marido ao site. O carro invadiu a contramão e atravessou faixas antes de colidir com outro veículo.