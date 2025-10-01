SplashUOL
Gene Simmons sofre acidente após desmaiar enquanto dirigia

São Paulo, 08

Gene Simmons, vocalista da banda Kiss, bateu seu carro em outro veículo estacionado em Malibu, na Califórnia, Estados Unidos.

Segundo a TMZ, o artista bateu seu Lincoln Navigator na terça-feira, 7. À polícia, ele afirmou que desmaiou enquanto conduzia o veículo.

Sua mulher, Shannon, confirmou a versão do marido ao site. O carro invadiu a contramão e atravessou faixas antes de colidir com outro veículo.

A mulher do músico afirmou que ele detesta beber água. Além disso, ele começou a tomar um novo medicamento recentemente, o que fez com que ele ficasse desidratado, resultando no desmaio.

O astro do rock se recupera em casa. Ninguém se feriu no acidente.

