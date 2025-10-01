Beatles: Saoirse Ronan será Linda McCartney em filmes sobre a banda

Saoirse Ronan, conhecida por Lady Bird e Adoráveis Mulheres, foi escalada para interpretar Linda McCartney nas cinebiografias dos Beatles idealizadas por Sam Mendes. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 8, pela Variety.

Quatro vezes indicada ao Oscar, a irlandesa atuará principalmente ao lado de Paul Mescal, intérprete de Paul McCartney no projeto. Paul e Linda se casaram em 1969, e ela atuou ao lado dele como tecladista e vocalista de apoio no grupo Wings, formado após o fim dos Beatles. Linda morreu em 1998, aos 56 anos, com câncer de mama.

Os filmes biográficos dos Beatles serão uma quadrilogia, com cada longa dando destaque a um dos quatro músicos. Barry Keoghan será Ringo Starr, Joseph Quinn será George Harrison e Harris Dickinson será John Lennon. Até o momento, não se sabe qual será a extensão da participação de Ronan no projeto.