A Fazenda: veja quais são os peões que se enfrentam na terceira Roça do reality rural

A noite dessa terça-feira, 7, contou com a formação da terceira Roça em A Fazenda 17. Os peões Carol Lekker, Dudu Camargo, Guilherme Boury e Yoná Sousa enfrentam a berlinda, cujo resultado sai na próxima quinta-feira, 9.

Carol foi a primeira a compor a Roça, indicada pela Fazendeira Rayane após ambas se envolverem em diversas discussões. A última, que ocorreu durante a manhã, terminou quando Carol cuspiu em Rayane durante o trato dos animais.

O momento foi filmado por Gaby Spanic. Durante a votação, Rayane confessou que se sentiu humilhada.