Pai de Tom Holland detalha acidente nas filmagens de 'Homem-Aranha'

Pai do ator Tom Holland, Dominic Holland deu novos detalhes da lesão sofrida pelo astro durante as filmagens de "Homem-Aranha: Um Novo Dia". Ele explicou que a versão divulgada inicialmente na mídia foi exagerada e que o próprio filho percebeu que não estava bem após a gravação de uma cena de ação lhe causar uma concussão.

"Ler as notícias na mídia sobre o 'ferimento horrível' de Tom me fez lembrar do ditado que diz que nunca se deve acreditar no que está escrito nos jornais. Eles estavam quase completamente errados, citando um motorista de ambulância que havia buscado a 'estrela ferida' no Leavesden Film Studios, no norte de Londres. Não havia ambulância, e o filme não está sendo filmado no Leavesden Studio", escreveu Dominic em publicação no site da The Brothers Trust, instituição beneficente comandada pela família Holland.

O pai do ator também negou que uma "'mulher misteriosa' tenha sido ferida nas filmagens. Segundo ele, Tom havia avisado aos pais que bateu a cabeça e que iria ao hospital como 'precaução'. A ligação aconteceu na véspera de um dos eventos promovidos pela The Brothers Trust. "[Na manhã do evento] soubemos que Tom passou a noite no hospital, mas num hospital chique sem as intermináveis esperas que pessoas comuns enfrentam.'