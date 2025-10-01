Gracyanne Barbosa desabafa: 'Não sei lidar com sentimento de piedade'

Gracyanne Barbosa, que estava participando do Dança dos Famosos 2025, desabafou sobre a recuperação após romper o tendão do joelho durante uma apresentação. de lambada A lesão fez com que a influenciadora digital precisasse deixar a competição do Domingão com Huck.

"As pessoas me olham com um olhar de piedade. E eu detesto que as pessoas sintam pena. Sei que é um sentimento bom [...] Eu que sou uma pessoa forte. Não sei lidar ainda com esse sentimento de piedade", disse em suas redes sociais.

Após ser submetida a uma cirurgia no joelho, ela está andando com o auxílio de um andador. A ex-BBB ainda disse que, apesar de estar fragilizada, gosta de receber mensagens de carinho. "Não gosto de mostrar fraqueza."