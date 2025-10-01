Christopher Cross anuncia quatro shows pelo Brasil

O cantor, compositor e guitarrista norte-americano Christopher Cross anunciou que fará quatro apresentações pelo Brasil.

Após nove anos, o artista retorna ao País trazendo na bagagem grandes sucessos como Arthurs Theme (Best that you can do), tema do filme Arthur - O Milionário Sedutor, Sailing, Ride Like the Wind, entre outros.

Ele fará uma turnê que passa por Curitiba (Teatro Positivo em 3/12), Porto Alegre (Auditório Araújo Vianna em 4/12), São Paulo (Vibra São Paulo em 6/12) e São José dos Campos (Arena Farmaconde em 7/12).