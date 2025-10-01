César tem crise de choro, e Heleninha evita caixão da mãe no enterro de Odete Roitman

O enterro de Odete Roitman movimenta os próximos capítulos de Vale Tudo. No episódio que vai ao ar nesta quarta-feira, 8, familiares e amigos se reúnem para dar o último adeus à empresária, em uma cerimônia marcada por tensão e emoção.

Enquanto Marco Aurélio (Alexandre Nero) tenta acalmar Leila (Carolina Dieckmmann), Raquel (Tais Araújo) e Poliana (Matheus Nachtergaele) comemoram a assinatura de um novo contrato com uma empresa multinacional. Já Bartolomeu (Luís Melo) orienta Fernanda (Ramille) a observar atentamente o comportamento dos presentes, enquanto Consuelo se surpreende com a atitude de Freitas ao entrar na sala de Odete.