Toni Garrido explica mudança em letra de 'Girassol' e responde críticas

O cantor Toni Garrido se pronunciou nas redes sociais, neste domingo, 5, após receber críticas pela alteração de um trecho da música Girassol, sucesso do grupo Cidade Negra.

A nova versão da canção substitui o verso "Já que pra ser homem tem que ter a grandeza de um menino, de um menino" por "Já que pra ser homem tem que ter a grandeza de uma menina, de uma mulher".

A mudança foi apresentada no sábado, 4, durante o programa Altas Horas, da TV Globo, e, segundo o artista, teve como objetivo homenagear as mulheres. Garrido afirmou que o trecho original soava "hétero machista" e que a substituição foi uma "brincadeira amorosa", feita de forma espontânea.