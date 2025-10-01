Taís Araújo comenta tapa em Odete em 'Vale Tudo' e chora com Raquel: 'Base da pirâmide'

A cena em questão é considerada uma das mais icônicas do remake. Raquel e Poliana (Matheus Nachtergaele) confrontam Odete após o envenenamento da maionese da Paladar, e a bilionária sugere que a cozinheira saia pela porta de trás após ameaçá-la.

"Não sei se eles aceitam pessoas como você na porta da frente", ela diz, fazendo um gesto com as mãos e referindo-se ao tom de pele da mãe de Fátima (Bella Campos). Raquel desfere um tapa contra o rosto da vilã, e a chama de "racista nojenta".

Taís também chorou durante a entrevista ao relembrar toda a trajetória de Raquel e as questões que a atravessam como mulher brasileira. Para a atriz, a personagem é uma representação da luta de classes sociais e da dificuldade do acesso a oportunidades.

"Ela é uma mulher que me emociona. As questões da Raquel me emocionam, essa mulher que a gente reconhece, que está aí, na base da pirâmide do Brasil, batalhando para criar seus filhos apesar de toda adversidade que esse País proporciona pras pessoas que estão na base da pirâmide", comenta. "Me emociona mais ainda ela não perder a alegria."

Recentemente, Taís adiantou que estava feliz com o desfecho da história de Raquel, após demonstrar descontentamento quando a cozinheira voltou a vender sanduíches na praia. É um final bonito. É, acho que o final que ela merecia ter. Não posso dizer muita coisa, mas estou feliz", disse à Quem.