Samuel de Assis esclarece diagnóstico depois de ser internado no Rio

Neste domingo, dia 5, o ator Samuel de Assis contou aos seus seguidores que precisou ser internado em um hospital do Rio de Janeiro depois de sofrer uma crise de hipertensão.

No story de seu perfil no Instagram, o ator disse que teve um pico de pressão por conta do estresse. "Muito trabalho, muita coisa para fazer, muita coisa para resolver. Falei: é melhor ir para o hospital para monitorar e para cuidar", explicou o ator.

Mas ele também tranquilizou o seu público dizendo que está melhor e deve voltar para casa nesta segunda-feira, 6. "Eu estou ótimo. Agora eu estou ótimo", disse.