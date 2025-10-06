'O Agente Secreto', filme brasileiro cotado para o Oscar, ganha novo trailer

A Vitrine Filmes divulgou, nesta segunda-feira, 6, o novo trailer de "O Agente Secreto", do diretor Kleber Mendonça Filho. Estrelado por Wagner Moura, o longa tem estreia nacional marcada para 6 de novembro, sendo escolhido para representar o Brasil na corrida pelo Oscar 2026.

Antes de chegar aos cinemas, o filme será exibido em sessões especiais na 27ª edição do Festival do Rio, que vai até 12 de outubro, e na 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, programada entre os dias 16 e 30 de outubro.

O longa também integra a programação do Frapa, em Porto Alegre, no dia 3 de novembro.