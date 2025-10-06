Menino 'adotado' e 'devolvido' por Leonardo aparece e promete dar sua versão

João Dias, um homem que afirma ser o menino "adotado" e depois "devolvido" por Leonardo e Poliana Rocha, se manifestou pela primeira vez sobre o caso.

O que aconteceu

Em um vídeo publicado no TikTok, ele se identifica como o rapaz que passou um mês e meio na fazenda do cantor, e diz que em breve dará sua versão do ocorrido. "Eu estou aqui porque tem muita gente me mandando mensagem e olhando o meu perfil", justifica.