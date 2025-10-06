'Vale Tudo': morte de Odete Roitman terá referência ao assassinato original

O remake de "Vale Tudo" (Globo) chega a um de seus pontos mais aguardados: a morte de Odete Roitman.
Interpretada por Debora Bloch na nova versão da trama, a personagem será encontrada morta em seu quarto, no hotel onde vive. O capítulo com essa sequência está previsto para ir ao ar hoje (6).
Equipe da novela incluiu uma homenagem à atriz Beatriz Segall, que consagrou o papel na produção original exibida em 1988. O tributo aparece no figurino usado por Bloch durante a gravação, inspirado na roupa que Segall vestia na icônica cena da primeira versão.
Segundo a figurinista Marie Salles, a ideia foi reconhecer o legado da história e a memória afetiva do público. Ela explica que o figurino foi pensado como uma forma de relembrar o trabalho de Beatriz Segall e da equipe que marcou época.
"É mais um fun service da novela. A gente quis fazer uma homenagem à Beatriz, à figurinista e às pessoas que assistiram a versão de 1988", disse Salles ao Gshow.
Finais alternativos
Em entrevista ao Fantástico ontem, Manuela Dias revelou que foram gravados diferentes finais com diversos atores matando a vilã. "A gente gravou, no fundo, 10 finais. A gente gravou com os cinco suspeitos matando e não matando. Até este momento, nem os atores têm certeza de quem matou Odete Roitman", afirmou a autora.
De acordo com a reportagem do Fantástico, os cinco suspeitos de terem matado Odete Roitman são: Heleninha (Paolla Oliveira), Celina (Malu Galli), Maria de Fátima (Bella Campos), Marco Aurélio (Alexandre Nero) e César (Cauã Reymond).
