'Vale Tudo': morte de Odete Roitman terá referência ao assassinato original

O remake de "Vale Tudo" (Globo) chega a um de seus pontos mais aguardados: a morte de Odete Roitman.

O que aconteceu

Interpretada por Debora Bloch na nova versão da trama, a personagem será encontrada morta em seu quarto, no hotel onde vive. O capítulo com essa sequência está previsto para ir ao ar hoje (6).

Equipe da novela incluiu uma homenagem à atriz Beatriz Segall, que consagrou o papel na produção original exibida em 1988. O tributo aparece no figurino usado por Bloch durante a gravação, inspirado na roupa que Segall vestia na icônica cena da primeira versão.