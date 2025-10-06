SplashUOL
Assine UOL
Vale Tudo

'Vale Tudo': morte de Odete Roitman terá referência ao assassinato original

São Paulo
Odete Roitman (Debora Bloch) em 'Vale Tudo'
Odete Roitman (Debora Bloch) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

O remake de "Vale Tudo" (Globo) chega a um de seus pontos mais aguardados: a morte de Odete Roitman.

O que aconteceu

Interpretada por Debora Bloch na nova versão da trama, a personagem será encontrada morta em seu quarto, no hotel onde vive. O capítulo com essa sequência está previsto para ir ao ar hoje (6).

Equipe da novela incluiu uma homenagem à atriz Beatriz Segall, que consagrou o papel na produção original exibida em 1988. O tributo aparece no figurino usado por Bloch durante a gravação, inspirado na roupa que Segall vestia na icônica cena da primeira versão.

A morte de Odete Roitman (Beatriz Segall) em "Vale Tudo" (1988)
A morte de Odete Roitman (Beatriz Segall) em "Vale Tudo" (1988) Imagem: Reprodução/Globo

Segundo a figurinista Marie Salles, a ideia foi reconhecer o legado da história e a memória afetiva do público. Ela explica que o figurino foi pensado como uma forma de relembrar o trabalho de Beatriz Segall e da equipe que marcou época.

"É mais um fun service da novela. A gente quis fazer uma homenagem à Beatriz, à figurinista e às pessoas que assistiram a versão de 1988", disse Salles ao Gshow.

Finais alternativos

Celina (Malu Galli) e Odete Roitman (Débora Bloch) em 'Vale Tudo'
Celina (Malu Galli) e Odete Roitman (Débora Bloch) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Em entrevista ao Fantástico ontem, Manuela Dias revelou que foram gravados diferentes finais com diversos atores matando a vilã. "A gente gravou, no fundo, 10 finais. A gente gravou com os cinco suspeitos matando e não matando. Até este momento, nem os atores têm certeza de quem matou Odete Roitman", afirmou a autora.

Continua após a publicidade

De acordo com a reportagem do Fantástico, os cinco suspeitos de terem matado Odete Roitman são: Heleninha (Paolla Oliveira), Celina (Malu Galli), Maria de Fátima (Bella Campos), Marco Aurélio (Alexandre Nero) e César (Cauã Reymond).

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.