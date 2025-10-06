Capítulo final de 'Vale Tudo' vai ao ar no dia 17 de outubro

O remake de Vale Tudo está na sua reta final. A trama que estreou no dia 31 de março terá seu capítulo final no dia 17 de outubro e os capítulos das duas últimas semanas da novela deverão se concentrar no grande mistério da trama: quem matou Odete Roitman.

A cena da morte da vilã interpretada por DEbora Bloch vai ao ar nesta segunda-feira, 6. Manuela Dias, escalada pela TV Globo para reescrever a novela clássica de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, já adiantou que gravou 10 finais para a novela.

"A gente gravou, no fundo, 10 finais. A gente gravou com os cinco suspeitos matando e não matando. Até este momento, nem os atores têm certeza de quem matou Odete Roitman", afirmou Manuela Dias em entrevista que foi ao ar no Fantástico deste domingo, 5.