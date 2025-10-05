Venda de livros cresce mais de 7% em setembro em relação a 2024

Bons ventos no varejo de livros no Brasil. De acordo com o relatório Painel do Varejo de Livros, realizado mensalmente pelo SNEL (Sindicato Nacional dos Editores de Livros) e pela Nielsen, as vendas de livros por varejistas brasileiras cresceram entre 2024 e 2025, graças à performance dos livros de ficção, infantojuvenis e de colorir.

Em setembro, os estabelecimentos monitorados pela Nielsen venderam 3,8 milhões de exemplares, o que representa aumento de 8,95% em relação ao mesmo período do ano passado. O faturamento saltou de R$ 178,2 milhões para R$ 197,5 milhões, aumento de 10,84%.

O setor vem em uma boa maré desde 2024, quando encerrou o ano com crescimento de 8,43% no faturamento, acima, portanto da inflação. Isso deve se repetir em 2025, já que o Painel mostrou números positivos em quase todos os meses, menos em março, quando apontou queda tanto no número de unidades vendidas quanto no faturamento.