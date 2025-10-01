'Saturday Night Live' faz paródia de 'Chaves' com Bad Bunny

O tradicional humorístico Saturday Night Live, que vai ao ar pela emissora NBC nos Estados Unidos, exibiu uma paródia de Chaves no sábado, 5. O vídeo até o momento está disponível no YouTube.

Além de parte do elenco de humoristas do programa, o cantor Bad Bunny fez uma participação especial como Quico, caracterizado como o famoso personagem de Carlos Villagrán. Outro nome conhecido do público brasileiro é o de Kenan Thompson (do seriado Kenan e Kel), que deu vida ao Sr. Barriga.

A história tem início com Seu Madruga ficando irritado e ameaçando bater em Quico com um martelo, quando Chaves e Chiquinha intervêm. Na sequência, diversas piadas envolvendo a literalidade das falas e alguns 'tapas' feitos à longa distância. Há espaço até para duas tortas na cara de Chiquinha, em meio a outras cenas com trejeitos exagerados.