Huck confirma Gracyanne Barbosa na Dança dos Famosos em 2026

Gracyanne Barbosa foi convidada por Luciano Huck para participar da próxima temporada da Dança dos Famosos, do Domingão Com Huck, em 2026. A influenciadora sofreu uma lesão e passou por uma cirurgia enquanto dançava na atração.

O apresentador introduziu o tema antes da exibição do quadro neste domingo, 5: "Quando alguém aceita participar de um quadro como a Dança dos Famosos, que demanda energia, concentração, tempo, ser julgado, eu levo muito a sério".

"Na semana passada, confesso que a gente sofreu de verdade ao ver alguém que confiou muito na gente se lesionar nesse palco. Ela foi para o hospital, veio o diagnóstico: rompeu um tendão do joelho, que não é algo simples. Foi submetida a uma cirurgia e recebeu alta. Acho que ela merece um aplauso: Gracyanne Barbosa!"