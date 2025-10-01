Bad Bunny fala espanhol e rebate críticas sobre Super Bowl

Foi exibido, então, um breve vídeo com uma montagem de palavras desconexas ditas por apresentadores diferentes formando a frase: "Bad Bunny é meu músico favorito e deve ser o próximo presidente".

O cantor retomou o assunto anterior, ainda no idioma inglês: "Falando sério, eu estou muito animado em estar no Super Bowl, e sei que as pessoas ao redor do mundo todo também estão...". Neste momento, Bad Bunny passou a falar em espanhol, sendo ovacionado pela plateia.

"... Especialmente todos os latinos do mundo inteiro, especialmente nos Estados Unidos, que têm trabalhado para abrir portas. Mais que um mérito meu, um mérito de todos, demonstrando que nossa marca e nossa contribuição a esse país, ninguém nunca poderá tirar ou apagar."

Após a fala em espanhol, voltou ao inglês: "E, se você não entendeu o que eu disse, você tem quatro meses para aprender!".

Quando será o Super Bowl 2025?

O Super Bowl está previsto para ocorrer no dia 8 de fevereiro de 2026, na cidade de Santa Clara, na Califórnia.