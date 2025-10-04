Rapper Hungria tem boa evolução e hemodiálise é suspensa

Hungria deu entrada no hospital na última quinta-feira (2), com náuseas, vômitos, turvação visual, cefaleia e acidose metabólica após ingerir bebida alcóolica adulterada.

Ainda não há informação se o consumo da bebida teria ocorrido no Distrito Federal, que oficialmente ainda não conta com nenhum caso confirmado de intoxicação por metanol.

O cantor ingeriu vodca comprada numa distribuidora em Vicente Pires (DF), na quarta-feira. Antes disso, no domingo, o rapper também consumiu bebida alcóolica durante show no Boteco da Villa, em São Bernardo do Campo (SP), que foi interditado pela Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo. O Boteco da Villa afirma, em nota, que medida é precipitada e não há provas de contaminação por metanol nas bebidas vendidas no estabelecimento.

Nesta sexta-feira, a Polícia Civil do Distrito Federal divulgou laudo informando que não foi detectada a presença de metanol nas amostras de bebidas recolhidas em Brasília e ingeridas pelo cantor Hungria.

A perícia analisou amostras apreendidas em uma distribuidora em Vicente Pires e em uma rede de mercados da capital.

Pela primeira vez desde a internação, o cantor se manifestou nas redes sociais nesta sexta (3). Em uma foto no leito da UTI e outra abraçado à filha, Hungria disse estar se recuperando e fez um alerta sobre o consumo de bebidas alcoólicas adulteradas.