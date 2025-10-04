Mostra Internacional de Cinema de SP terá O Agente Secreto e vencedor de Cannes

A 49.ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo será realizada entre 16 e 30 de outubro de 2025 e teve parte de sua programação divulgada neste sábado, 4. Ao todo, serão 373 filmes vindo de 80 países exibidos em 52 salas de cinema e outros espaços culturais da capital.

A abertura ficará a cargo do curta Como Fotografar Um Fantasma, de Charlie Kaufman, e do longa Sirât, do diretor Oliver Laxe, que recebeu o prêmio do júri do festival de Cannes deste ano. Euzhan Palcy, cineasta de Martinica, receberá o Prêmio Humanidade, e Mauricio de Sousa, criador da Turma da Mônica, será agraciado com o Prêmio Leon Cakoff.

Já o encerramento ficará por conta de Jay Kelly, filme de Noah Baumbach, exibido logo após a cerimônia de premiação, que deve ocorrer no dia 30.