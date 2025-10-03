'The Fate of Ophelia': o que a música de Taylor Swift tem a ver com Shakespeare?

A personagem é frequentemente retratada sozinha e imersa em uma tristeza profunda. O resultado de tudo isso é a sua morte trágica, afogada, boiando em um rio, rodeada por flores. Ofélia é, portanto, a encarnação do arquétipo da mulher aprisionada por expectativas que não controla e fadada a um destino de silêncio e dor.

Na música, Taylor Swift explora temas intrinsecamente ligados à figura de Ofélia, como o isolamento ("All that time I sat alone in my tower" - "Todo aquele tempo, eu sentei sozinha na minha torre"), a sensação de aprisionamento ("locked inside my memory and only you possess the key" - "Trancada dentro da minha memória e só você possui a chave") e uma melancolia sufocante ("if you'd never come for me I might've drowned in the melancholy" - "E se você nunca tivesse vindo me resgatar, eu poderia ter me afogado na melancolia").

Os delírios e a loucura da personagem shakespeariana também aparecem na música de Taylor: "Ophelia lived in fantasy / But love was a cold bed full of scorpions / The venom stole her sanity" ("Ofélia vivia em fantasia / Mas o amor era uma cama fria cheia de escorpiões / O veneno roubou sua sanidade").

Taylor 'muda' o destino de Ofélia

Embora a canção tome a tragédia de Ofélia como ponto de partida, Taylor Swift subverte o destino original da personagem e propõe, na música, uma espécie de resgate: "you dug me out of my grave and saved my heart from the fate of Ophelia" ("Você me desenterrou da minha cova e salvou o meu coração do destino de Ofélia"). Na música, o fim trágico de Ofélia é evitado. Diferente do texto de Shakespeare, em que Ofélia termina vencida pelo abandono, na música, ela encontra salvação.