Taylor Swift lança seu 12º álbum, 'The Life of a Showgirl'

A espera acabou para os fãs de Taylor Swift: The Life of a Showgirl, o 12º álbum da superestrela pop, está disponível nas plataformas de streaming. A cantora anunciou o lançamento através das redes sociais na madrugada desta sexta-feira.

"Não consigo expressar o quanto estou orgulhosa por partilhar isto com vocês, um álbum que parece tão certo", diz a publicação.

Taylor ainda agradeceu a Max Martin e Shellback, dupla que produziu as doze faixas do álbum que falam sobre amor, sucesso e acerto de contas.