Série Tremembé ganha trailer com Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga e mais

A série Tremembé, que estreia no Prime Vídeo no dia 31 de outubro, ganhou trailer oficial. Inspirado nos livros de true crime escritos por Ulisses Campbell, a série retrata as trajetórias de criminosos que ganharam notoriedade nacional e estão encarcerados no Complexo Penitenciário de Tremembé, que ficou conhecido como a "prisão dos famosos".

Entre os retratados na série estão Suzane von Richthofen, Daniel Cravinhos e Christian Cravinhos, condenados pelo assassinato dos pais de von Richthofen; Anna Jatobá e Alexandre Nardoni, condenados pelo assassinato de Isabella Nardoni; e Elize Matsunaga, condenada por assassinar o marido.

O trailer apresenta a chegada de Suzane ao complexo penitenciário de Tremembé e os demais detentos, enquanto lidam com os desdobramentos de seus crimes, a repercussão da mídia e os dilemas do passado.