Samantha Jones celebra memes de Ana Clara morta em 'Vale Tudo': 'Meu momento'

Samantha Jones, que interpretou Ana Clara no remake de Vale Tudo, usou as redes sociais para falar sobre o capítulo da última terça-feira, 30, no qual sua personagem morre após ser baleada por Odete Roitman (Débora Bloch).

A morte da personagem virou meme nas redes sociais, já que quando ela foi baleada, ninguém se preocupou com a personagem caída no chão. Heleninha (Paolla Oliveira) até se assustou com o corpo, mas se distraiu quando reviu o irmão Leonardo (Guilherme Magon).

A atriz celebrou a conquista em entrevista à revista Quem. "Chegou meu momento! Porque eu sempre fiquei assim: 'Como será que é virar meme?' [...] É muito divertido porque ver a repercussão nas redes sociais não é uma coisa que eu faço, não consigo acompanhar tanto. E como foi um estouro, eu consegui", disse.