No Casamento às Cegas 50+, Lucielma nega perseguição a outros participantes

"Sobre as falas da ex-participante que têm sido divulgadas em posts, reportagens e transmissões ao vivo nas redes sociais, reitero que não mantenho qualquer atitude de perseguição, inclusive mantinha um contato muito amigável, com carinho e respeito, também tenho como comprovar", afirmou. "Essas declarações têm gerado uma onda de comentários ofensivos, discursos de ódio e até ameaças, que ultrapassaram as barreiras virtuais e passaram a atingir minha família, que está sendo injustamente exposta e atacada."

Entenda o caso

Lucielma ficou noiva de Mário Roberto durante a quinta temporada do reality da Netflix, dedicada a reunir casais acima dos 50 anos. No entanto, ela desistiu do casamento e foi embora deixando o noivo no altar, ao perceber que ele diria não ao matrimônio. O momento acontece após ela parecer muito mais interessada do que ele no relacionamento durante todas as fases anteriores da temporada.

No último episódio, um react (vídeo de reação) com comediantes e influenciadores, alguns participantes enviaram vídeos contando como estavam suas vidas um ano depois das gravações. Mário Roberto relata que teria sido perseguido por Lucielma, e que amigos e familiares também teriam sido alvo de tentativas de contato da alagoana.

A polêmica ressurgiu quando Luciana, outra das participantes, também relatou perseguição. Em uma live no Instagram, ela conta que passou a receber inúmeras ligações de Lucielma, de vários números de telefone diferentes, e o motivo seria um suposto romance com Mário Roberto, que ela desmente. Na mesma transmissão, Luciana afirmou que iria registrar um boletim de ocorrência contra Lucielma.