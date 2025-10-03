Lí Martins volta a cantar após a morte do marido JP Mantovani: 'é assim que vou me curando'

A cantora Lí Martins emocionou seus seguidores ao compartilhar um vídeo em que aparece cantando. É a primeira vez que ela canta publicamente desde a morte de seu marido, o influenciador JP Mantovani, em 21 de setembro, depois de sofrer um acidente de moto.

O vídeo foi postado em seu perfil no Instagram e a ex-integrante do Grupo Rouge canta a música Ah se eu Pudesse, gravada por Renata Fausti. "Se eu pudesse acordar/Dar de cara com amor/Me pedindo pra entrar/Me falando que a cor/Do meu amor é azul/Que meu caminho é o sul/Que minha vida é você/Ah se eu pudesse", diz a letra que ganhou novo significado em meio ao luto de Lí.

"Entre lágrimas e notas, vou tentando lidar com a falta", desabafou a artista na legenda do post. Segundo ela, a canção traduz um "amor puro, genuíno, sentido nos gestos mais simples", algo que ela viveu intensamente em seu relacionamento. "É assim que vou me curando", completou.